Валерий Овчинников призвал клубы РПЛ искать новых Кержаковых и Аршавиных

Экс-наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в разговоре с журналистами заявил, что не видит ничего страшного в массовом отъезде иностранцев из РПЛ.

Овчинников сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас для нашего футбола наступил час икс, ведь у команд нет другого выхода, кроме как заняться поиском талантливых отечественных игроков. Тренер отметил, что клубам нужно искать новых Кержаковых и Аршавиных, ведь Россия богата на талантливых футболистов, которых просто нужно найти.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие иностранные игроки и тренеры покидают российские команды.