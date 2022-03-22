Валерий Овчинников высказался за расширение РПЛ до 18 команд

Известный российский тренер Валерий Овчинников рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного расширения Российской Премьер-лиги.

Овчинников сказал «Спорт-Экспрессу», что положительно смотрит на расширение РПЛ до 18 команд, ведь в своё время такое количество клубов уже играло в российском чемпионате. Экс-тренер нижегородского «Локомотива» отметил, что сокращать лигу точно не стоит, так как футбол есть не только в Москве.

Напомним, что в данный момент в элитном дивизионе играют 16 команд. Руководители РПЛ также рассматривают вариант с введением моратория на вылет из лиги в этом сезоне.