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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Урала» Егорычев: Мораторий? Самое правильное - спортивный принцип

22 Марта 2022 • 09:52 Комментировать

Российский полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Егорычев сказал «Матч ТВ», что самое правильное в этой ситуации будет руководствоваться спортивным принципом, ведь команды из ФНЛ играют не просто так и очень хотят попасть в элитный дивизион. Андрей отметил, что, возможно, руководители РПЛ видят эту ситуацию иначе.

Напомним, что в этом сезоне Андрей Егорычев провёл в российском чемпионате 21 матч. Полузащитник «Урала» забил один мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Российская Премьер-Лига Андрей Егорычев
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