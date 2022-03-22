Полузащитник «Урала» Егорычев: Мораторий? Самое правильное - спортивный принцип

Российский полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Егорычев сказал «Матч ТВ», что самое правильное в этой ситуации будет руководствоваться спортивным принципом, ведь команды из ФНЛ играют не просто так и очень хотят попасть в элитный дивизион. Андрей отметил, что, возможно, руководители РПЛ видят эту ситуацию иначе.

Напомним, что в этом сезоне Андрей Егорычев провёл в российском чемпионате 21 матч. Полузащитник «Урала» забил один мяч и сделал один ассист.