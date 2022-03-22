Овчинников – о Зареме: «Не удивлюсь, если в будущем она станет вице-президентом РФС»

Экс-главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о критике судей со стороны Заремы Салиховой после ничьей с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Ну что поделать. У неё свой взгляд на вещи. Женский, амбициозный. Не удивлюсь, если в будущем она станет вице-президентом РФС. Она, судя по интервью, сейчас, похоже, первая после главы футбольного союза», — приводит слова Овчинникова «СЭ».

Напомним, 19 марта в рамках 22-го тура РПЛ «Спартак» в гостях не смог обыграть «Нижний Новгород» (1:1). После матча одной из самых обсуждаемых тем стало судейство, которым многие остались недовольны.