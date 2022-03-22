В «Наполи» опровергли слухи о возможном трансфере Кварацхелии

Представители «Наполи» прокомментировали журналистам слухи о возможном трансфере молодого грузинского полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Пресс-атташе неаполитанского клуба Гвидо Балдари сказал Metaraitings.ru, что не нужно верить слухам, ведь «Наполи» не собирается в ближайшее время подписывать 21-летнего грузинского футболиста «Рубина».

Напомним, что в этом сезоне Хвича Кварацхелия провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.