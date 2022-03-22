Ярцев высказался об игре Бакаева

Известный российский тренер Георгий Ярцев рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Ярцев сказал «Спорт-Экспрессу», что у Зелимхана есть задатки хавбека, так как игрок обладает прекрасной техникой, здорово видит поле и может отдать точную передачу партнёру, но Бакаеву пока отчаянно не хватает стабильности. Экс-тренер «Спартака» отметил, что Зелимхан слишком мало обостряет игру для футболиста, которому доверили роль дирижёра атак.

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 19 матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.