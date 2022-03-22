Валуев высказался о зарплатах российских футболистов

Экс-боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал журналистам о том, что думает по поводу зарплат российских футболистов.

Валуев сказал «РБ-Спорт», что игроки должны получать зарплату в зависимости от своих умений и мастерства, а не от возраста, ведь часто бывает так, что молодой 21-летний футболист для команды представляет большую ценность, чем 31-летний игрок.

Напомним, что представители «Уфы» до этого предложили ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Уфимский клуб предложил ограничить зарплату молодым игрокам до 10 миллионов рублей в год.