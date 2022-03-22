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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран считает, что ФНЛ станет донором для РПЛ

22 Марта 2022 • 09:12 Комментировать

Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал журналистам, что в скором времени ФНЛ может стать поставщиком футболистов для клубов РПЛ.

Юран сказал Sport24, что после отъезда многих иностранных игроков команды из элитного дивизиона начнут активнее обращать внимание на российских футболистов из ФНЛ, которые вполне могут добиться успеха в РПЛ. Тренер «Химок» отметил, что из-за этой ситуации с легионерами первая лига станет донором для Российской Премьер-лиги.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры покидают российские команды из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Российская Премьер-Лига Фнл
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