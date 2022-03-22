Ярцев: В нынешнем «Спартаке» нет таких игроков, как Титов, Аленичев и Цымбаларь

Бывший наставник московского «Спартака» Георгий Ярцев рассказал журналистам о том, чего не хватает «красно-белым» в этом сезоне для успешной игры.

Ярцев сказал «Спорт-Экспрессу», что в спартаковских скоростных атаках очень многое решал последний точный пас, а в нынешней команде нет таких высококлассных игроков, как Титов, Аленичев и Цымбаларь, которые могли его сделать. Экс-тренер отметил, что в последнем матче «Спартака» с «Нижним Новгородом» футболистам много раз не хватало как раз этого самого последнего паса.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице.