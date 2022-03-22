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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярцев: В нынешнем «Спартаке» нет таких игроков, как Титов, Аленичев и Цымбаларь

22 Марта 2022 • 08:10 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Георгий Ярцев рассказал журналистам о том, чего не хватает «красно-белым» в этом сезоне для успешной игры.

Ярцев сказал «Спорт-Экспрессу», что в спартаковских скоростных атаках очень многое решал последний точный пас, а в нынешней команде нет таких высококлассных игроков, как Титов, Аленичев и Цымбаларь, которые могли его сделать. Экс-тренер отметил, что в последнем матче «Спартака» с «Нижним Новгородом» футболистам много раз не хватало как раз этого самого последнего паса.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Георгий Ярцев
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