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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран поддержал идtю о расширении РПЛ до 18 команд

22 Марта 2022 • 00:10 Комментировать
Урал
0:1
Химки
окончен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран выступил в поддержку идеи об увеличении до 18 команд в РПЛ.

По словам специалиста в интервью Sport24, расширение Российской премьер-лиги до 18 команд будет способствовать развитию футбола в стране. Юран отметил, что наставнику сборной России Валерию Карпину некого вызывать в национальную команду.

Тренер «Химок» подчеркнул, что в России живет 150 млн человек, а страна не может собрать команду.

Ранее мы сообщили, что «Ростов», «Уфа», «Ахмат» и «Химки» являются инициаторами увеличения количества команд в РПЛ до 18 команд.

«Химки» ушли на международную паузу, замыкая турнирную таблицу чемпионата России. Подмосковный клуб после 22 туров набрал 18 очков.  


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран РПЛ
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