Тюкавин оценил свою форму

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вызванный в сборную России, оценил свою форму.

«Нахожусь в хорошей физической форме, со здоровьем все окей. Сделаю все, что в моих силах, чтобы себя проявить», - приводит слова Тюкавина пресс-служба сборной России.

19-летний форвард сыграл 22 матча за «Динамо» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Действующее соглашение Тюкавина с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Trasnfermarkt оценивается в семь миллионов евро.