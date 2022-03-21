Гаджиев предложил создать вторую сборную России

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает решение CAS отказать в удовлетворении ходатайства РФС ожидаемым.

В интервью Sport24 Гаджиев признался, что решение CAS было ожидаемым и шансов на другой результат не было.

Заслуженный тренер России предложил создать вторую команду сборной России и играть с ней, и развивать молодых футболистов. Это поможет России после возвращения на мировую арену.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборную России от участия в международных соревнованиях. После этого РФС направил ходатайство в CAS, в надежде на отмену данного решения, но этого не случилось.