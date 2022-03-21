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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев предложил создать вторую сборную России

21 Марта 2022 • 21:52 Комментировать (1)

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает решение CAS отказать в удовлетворении ходатайства РФС ожидаемым.

В интервью Sport24 Гаджиев признался, что решение CAS было ожидаемым и шансов на другой результат не было.

Заслуженный тренер России предложил создать вторую команду сборной России и играть с ней, и развивать молодых футболистов. Это поможет России после возвращения на мировую арену.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборную России от участия в международных соревнованиях. После этого РФС направил ходатайство в CAS, в надежде на отмену данного решения, но этого не случилось.      
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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России РФС Чемпионат Мира-2022 РПЛ
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