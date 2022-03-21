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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов предложил рассмотреть аналог чемпионату мира после решения CAS

21 Марта 2022 • 21:47 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал решение CAS (Спортивного арбитражного суда) отказать на ранее поданный протест РФС в отношении сборной России.

Самедов заявил «Чемпионату», что у него не было надежды, что CAS примет апелляцию РФС у него не было. Он предложил рассмотреть какие-то варианты аналогов чемпионата мира. Какой конкретно аналог чемпионату мира может быть предложен он не уточнил.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и сборную России от участия в международных соревнованиях. После этого РФС направил ходатайство в CAS, в надежде на отмену данного решения, но этого не случилось.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Самедов
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