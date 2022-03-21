Агент: «У Кайо нет предложений от бразильских клубов»

Агент защитника «Краснодара» Кайо отреагировал на слухи о том, что его клиент продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

«На данный момент у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба», - приводит слова Нето Хеновеса «РБ Спорт».

На вопрос о возможном возвращении Кайо в Россию агент заявил, что они продолжают следить за ситуацией каждый день.

26-летний бразильский защитник сыграл шестнадцать матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Напомним, что Кайо присоединился к клубу Сергею Галицкого в июле 2019 года.