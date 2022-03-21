Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «У Кайо нет предложений от бразильских клубов»

21 Марта 2022 • 20:18 Комментировать

Агент защитника «Краснодара» Кайо отреагировал на слухи о том, что его клиент продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

«На данный момент у нас нет официального предложения ни от одного бразильского клуба», - приводит слова Нето Хеновеса «РБ Спорт».

На вопрос о возможном возвращении Кайо в Россию агент заявил, что они продолжают следить за ситуацией каждый день.

26-летний бразильский защитник сыграл шестнадцать матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Напомним, что Кайо присоединился к клубу Сергею Галицкого в июле 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Фернандо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
22:31 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин оценил свою форму
22:26 · Россия. Премьер-лига
Юран признался, что поддерживает мораторий на вылет из РПЛ
22:07 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Настанут времена, когда многие международные спортивные федерации прибегут на поклон»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев предложил создать вторую сборную России 1
21:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов предложил рассмотреть аналог чемпионату мира после решения CAS
20:21 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» предложил провести чемпионат России с 20 командами 1
20:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Кайо нет предложений от бразильских клубов»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Колосков обозначил задачи для руководителей РФС после отказа CAS
20:08 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль о ЦСКА: «Мы очень сплоченная команда»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» Москва может переехать в Испанию 1
19:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян восстановится от травмы к 22 туру РПЛ
19:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Изидора признался, что футболист не хочет уезжать из России
18:48 · Россия. Премьер-лига
4 клуба РПЛ активнее остальных выступают за расширение РПЛ и за мораторий на вылет
18:25 · Россия. Премьер-лига
Директор «Енисея» заявил, что команда готова выступать в РПЛ
18:19 · Россия. Премьер-лига
Медина и Вальбуэна продолжат играть в России 1
Все новости
Рекомендуем