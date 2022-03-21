Колосков обозначил задачи для руководителей РФС после отказа CAS

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отказе CAS (Спортивного арбитражного суда) удовлетворить ходатайство РФС (Российского футбольного союза) о переносе стыковых матчей чемпионата мира.

«Теперь нам надо думать о том, чтобы сборной России разрешили участвовать в отборочном цикле к чемпионату Европы. Это задача для наших руководителей», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Ранее мы сообщили о том, что CAS не принял ходатайство со стороны РФС, таким образом, Россия не сможет выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, ФИФА исключила сборную России за право выступить в стыках против Польши, таким образом польская команды сыграет сразу в финале стыкового турнира, в котором противостоять ей будет победитель пары Чехия – Швеция.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.