Полузащитник «Динамо» Москва может переехать в Испанию

Себастьян Шиманьски — полузащитник московского «Динамо», в ближайшее время может продолжить карьеру в Ла Лиге. 22-летний польский футболист всерьёз заинтересовал руководителей «Реала Сосьедад». О данной информации сообщает издание Mundo Deportivo.

Следует отметить, что Шиманьски может воспользоваться опцией ФИФА о временном расторжении контракта с клубами РПЛ в одностороннем порядке. До 30 июня полузащитник может подписать договор с «басками» и продолжить выступления в Испании.

Прошлым летом Себастьян поставил подпись под новым долгосрочным контрактом с «Динамо» до лета 2026 года.