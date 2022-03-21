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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Динамо» Москва может переехать в Испанию

21 Марта 2022 • 20:08 Комментировать (1)

Себастьян Шиманьски — полузащитник московского «Динамо», в ближайшее время может продолжить карьеру в Ла Лиге. 22-летний польский футболист всерьёз заинтересовал руководителей «Реала Сосьедад». О данной информации сообщает издание Mundo Deportivo.

Следует отметить, что Шиманьски может воспользоваться опцией ФИФА о временном расторжении контракта с клубами РПЛ в одностороннем порядке. До 30 июня полузащитник может подписать договор с «басками» и продолжить выступления в Испании.

Прошлым летом Себастьян поставил подпись под новым долгосрочным контрактом с «Динамо» до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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