Семин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мыслями о введении возможного потолка зарплат в чемпионате России.

По словам Семина в интервью «РБ Спорту», в каждой команде должны определить свои финансовые возможности, нужно ли вводить ограничения молодым игрокам в плане зарплаты. Специалист считает, что общих ограничений в РПЛ по зарплате быть не должно.

Ранее на собрании РПЛ приняли решение обсудить вопрос о введении моратория на вылет команд из премьер-лиги. Возможно, на том же собрании будет обсуждаться о введении потолка зарплат в Российской премьер-лиге.