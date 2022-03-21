В «Рубине» не знают, вернется ли Кварацхелия в Россию после международной паузы

Пресс-служба казанского «Рубина» в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что не владеет информацией о возможном уходе Хвичи Кварацхелии из клуба.

В «Рубине» рассказали, что Хвича уже уехал в сборную. На вопрос вернется ли он в Россию, в пресс-службе заявили, что узнают об этом, когда закончится международная пауза.

Ранее российские СМИ писали об угрозах в адрес семьи Хвичи из-за его выступления за команду из России.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний грузинский полузащитник сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.