Кучаев прокомментировал вызов на мартовские сборы сборной России

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев признался, что вызов в сборную России на мартовские сборы стал для него неожиданным.

В интервью Sport24 Кучаев заявил, что не ожидал вызова в национальную сборную, потому что списки игроков были заранее известны.

Кучаев мотивирован развиваться и совершенствоваться с лучшими российскими игроками.

24-летний полузащитник защищает цвета «Рубина» на правах аренды до конца сезона. Права на игрока принадлежат ЦСКА.

В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей за армейцев и 3 игры за «Рубин», в которых он забил 1 мяч и отдал голевую передачу.