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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев прокомментировал вызов на мартовские сборы сборной России

21 Марта 2022 • 16:46 Комментировать

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев признался, что вызов в сборную России на мартовские сборы стал для него неожиданным.

В интервью Sport24 Кучаев заявил, что не ожидал вызова в национальную сборную, потому что списки игроков были заранее известны.

Кучаев мотивирован развиваться и совершенствоваться с лучшими российскими игроками.

24-летний полузащитник защищает цвета «Рубина» на правах аренды до конца сезона. Права на игрока принадлежат ЦСКА.

В нынешнем сезоне он сыграл 13 матчей за армейцев и 3 игры за «Рубин», в которых он забил 1 мяч и отдал голевую передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Сборная России Константин Кучаев
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