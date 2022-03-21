Захарян пропустит мартовский сбор сборной России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян из-за проблем со здоровьем пропустит мартовский сбор сборной России, сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным источника, такое решение принял медицинский штаб национальной команды.

В текущем сезоне РПЛ 18-летний форвард сыграл за московский клуб 21 матч, забил 5 мячей и отдал столько же результативных передач.

Сегодня утром стало известно о том, что другой форвард «Динамо» Федор Смолов тоже пропустит мартовский сбор по состоянию здоровья.

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 21 по 27 марта.