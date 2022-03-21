Александр Григорян: «Игрок РПЛ зарабатывает в пять раз больше хирургов мирового уровня»

Футбольный эксперт Александр Григорян заявил, что у игроков в РПЛ необоснованно высокая зарплата.

В интервью «Матч ТВ» он выразил мнение, что футболисты в России не делают ничего особенного наряду с фигуристами, чтобы им платили необоснованно высокую зарплату. Григорян сказал, что зарплата у футболистов из Топ-5 РПЛ больше в пять раз, чем у хирургов мирового уровня.

РПЛ уходит на паузу, связанной с матчами сборных и возобновится 1 апреля.

После 22 туров лидером является «Зенит», который набрал 48 очков, вторым идет «Динамо» с 43 очками, тройку лучших замкнул ЦСКА с 42 очками.