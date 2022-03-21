Экс-игрок ЦСКА считает, что в неудачах «Спартака» виноваты не тренеры, а игроки

Экс-полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин рассказал журналистам о том, что думает по поводу неудачной игры московского «Спартака».

Гришин сказал «Спорт-Экспрессу», что никаких особых сдвигов в игре «Спартака» он при Паоло Ваноли пока так и не увидел. Александр отметил, что проблема «красно-белых», скорее всего, кроется не в тренерах, а в игроках, которые получают колоссальные деньги, но плетутся в середине турнирной таблицы.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь девятую строчку в таблице.