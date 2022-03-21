Экс-игрок «Зенита» Стрепетов: Не стоит сбрасывать «Динамо» со счетов

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал журналистам о том, кого считает главными конкурентами питерской команды в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что сейчас только две команды могут составить реальную конкуренцию «Зениту», а именно ЦСКА и «Динамо». Экс-игрок отметил, что «армейцы» в последнее время демонстрируют очень классную игру, но и динамовцев точно не стоит сбрасывать со счетов. Алексей добавил, что подопечным Шварца пока не хватает менталитета победителей.

Напомним, что «Зенит» лидирует в таблице. Команда Сергея Семака на пять очков опережает «Динамо» и на шесть баллов опережает ЦСКА.