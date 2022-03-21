Гришин считает, что ЦСКА не сможет в этом сезоне завоевать титул

Экс-игрок столичных «армейцев» Александр Гришин поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов московской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Гришин сказал «Спорт-Экспрессу», что если бы «армейцы» с самого начала чемпионата играли бы в таком составе, то сто процентов сражались бы за первую строчку. Экс-игрок отметил, что сейчас ЦСКА вряд ли сможет навязать «Зениту» борьбу за золотые медали, но наверняка поборется с динамовцами за вторую позицию.

Напомним, что на данный момент подопечные Алексея Березуцкого идут на третьем месте и на один балл отстают от «Динамо».