Гришин высказался о высокой результативности Язиджи

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры турецкого полузащитника «армейского» клуба Юсуфа Язиджи.

Гришин сказал «Спорт-Экспрессу», что турок не был основным игроком «Лилля», но зато в нашем чемпионате заблистал, что говорит о низком уровне РПЛ. Александр отметил, что Язиджи универсал, который может сыграть на нескольких позициях и блестяще выполняет стандарты. Экс-игрок добавил, что Юсуф в атаке весьма удачно заменил Антона Заболотного, который уже вроде бы восстановился после травмы, но в состав всё равно не проходит.

Напомним, что Юсуф Язиджи провёл в российской лиге четыре матча, в которых отметился шестью забитыми мячами.