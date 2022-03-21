В «Краснодаре» сократили зарплату только нескольким игрокам

Известный комментатор Константин Генич рассказал журналистам о финансовых трудностях в «Краснодаре».

Генич сказал «Матч ТВ», что в краснодарском клубе всё не так печально, как об этом сообщается в прессе. Комментатор отметил, что зарплату сократили только нескольким игрокам «Краснодара», которые к подобному решению отнеслись с должным пониманием.

Напомним, что из краснодарской команды недавно ушли все легионеры из-за ситуации на Украине. На данный момент «быки» занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.