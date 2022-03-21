Макаров: Задача «Динамо» - чемпионство

Российский полузащитник столичного «Динамо» Денис Макаров рассказал журналистам о задаче «сине-белых» в этом сезоне.

Макаров сказал «Спорт-Экспрессу», что перед футболистами московской команды всё ещё стоит задача выиграть чемпионский титул в этом сезоне. Денис отметил, что динамовцы будут до конца биться за первое место и сделают всё возможное для чемпионства.

Напомним, что на данный момент «Динамо» под шефством Сандро Шварца занимает вторую строчку в таблице и отстаёт от лидирующего «Зенита» на пять баллов.