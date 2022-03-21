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Зарема Салихова считает, что ужесточение наказаний за оскорбления судей убьёт здравый смысл

21 Марта 2022 • 12:02 Комментировать
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном ужесточении наказаний за оскорбления судей.

«Это убьёт остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов что в 2016 году ошибался в наших матчах, что в 2022 продолжает это делать. За 6 лет ничего не изменилось. Чем развиватели судейства занимались всё это время?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Обслуживал встречу Сергей Иванов, который сначала принял решение не удалять защитника хозяев Кирилла Гоцука за столкновение с Айртоном, а затем отменил гол Квинси Промеса с пенальти.

После 22 проведённых матчей красно-белые набрали 27 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Иванов Зарема Салихова
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