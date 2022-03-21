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Экс-арбитр Вилков высказался о возможном наказании для Слуцкого за критику судей

21 Марта 2022 • 11:56 Комментировать

Известный российский экс-арбитр Михаил Вилков рассказал журналистам о том, что думает по поводу наказания для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за критику в адрес судей.

Вилков сказал «Спорт-Экспрессу», что есть специальный комитет по этике, где работают уважаемые люди, которые примут справедливое решение. Экс-арбитр считает, что комитет определит степень тяжести наказания для человека, который на всю страну орал матом на арбитров.

Напомним, что Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал матч между «Рубином» и «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Российская Премьер-Лига Комитет По Этике Михаил Вилков
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