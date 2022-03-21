Семёнов может покинуть «Ахмат»

«Ахмат» не может договориться о новом контракте с защитником Андреем Семёновым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб из Грозного не может удовлетворить финансовые запросы игрока, который летом станет свободным агентом.

Напомним, что ранее появилась информация о конфликте Семёнова с главным тренером Андреем Талалаевым, однако сам игрок и «Ахмат» опровергли эти сведения.

32-летний россиянин выступает за «Ахмат» с зимы 2014 года, куда он перешёл из «Амкара».

В текущем сезоне защитник провёл за клуб 20 матчей, не отметившись результативными действиями.