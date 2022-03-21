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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию

21 Марта 2022 • 10:51 Комментировать

Руководитель РПЛ Ашот Хачатурянц вернулся в Россию и приступил к работе в очном режиме.

Как сообщает «РБ-Спорт», глава РПЛ подтвердил, что он уже вернулся в Москву и в ближайшее время проведёт общее собрание руководителей клубов лиги. До этого Хачатурянц по семейным обстоятельствам находился не в России. Если верить прессе, то глава Российской Премьер-лиги находился в Лондоне.

Напомним, что Ашот Хачатурянц был избран новым президентом РПЛ в середине ноября прошлого года. До этого пост главы РПЛ занимал Сергей Прядкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Ашот Хачатурянц
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