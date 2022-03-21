Глава РПЛ Хачатурянц вернулся в Россию

Руководитель РПЛ Ашот Хачатурянц вернулся в Россию и приступил к работе в очном режиме.

Как сообщает «РБ-Спорт», глава РПЛ подтвердил, что он уже вернулся в Москву и в ближайшее время проведёт общее собрание руководителей клубов лиги. До этого Хачатурянц по семейным обстоятельствам находился не в России. Если верить прессе, то глава Российской Премьер-лиги находился в Лондоне.

Напомним, что Ашот Хачатурянц был избран новым президентом РПЛ в середине ноября прошлого года. До этого пост главы РПЛ занимал Сергей Прядкин.