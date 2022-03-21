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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мать Бузовой рассказала о разводе дочери с Тарасовым

21 Марта 2022 • 10:26 Комментировать

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала о разводе дочери с экс-футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым.

Ирина Бузова заявила, что её дочь и футболист сошлись на том, что оба любили весело проводить время и «куралесить». Мать ведущей отметила, что Тарасов изменял Бузовой с другими женщинами и оправдывал это тем, что Ольга не хотела детей, что является откровенной ложью. Ирина добавила, что старалась не лезть в отношения своей дочери и поддерживала её после развода.

Напомним, что последним клубом Дмитрия Тарасова был московский «Велес». В этом сезоне полузащитник провёл в ФНЛ семь матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Ольга Бузова
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