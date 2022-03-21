«Уфа» предлагает ввести потолок зарплат для молодых футболистов

Представители «Уфы» предложили ввести ограничение по зарплате для молодых футболистов в РПЛ.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководители уфимской команды предложили остальным клубам ввести потолок зарплат для молодых игроков. В некоторых командах юные футболисты зарабатывают около пяти миллионов рублей в месяц, а «Уфа» предлагает ограничить зарплату молодёжи до 10 миллионов рублей в год.

Напомним, что на данный момент «Уфа» под руководством Алексея Стукалова идёт на предпоследнем 15-м месте в таблице РПЛ.