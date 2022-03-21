Захарян прокомментировал слухи о возможном уходе Шиманьски из «Динамо»

Молодой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал журналистам слухи о том, что поляк Себастьян Шиманьски может в ближайшее время покинуть московскую команду.

Захарян сказал «РБ-Спорт», что с 22-летним польским футболистом пока всё нормально, так что Себастьян остаётся в московском клубе. Напомним, что в прессе всё чаще появляются слухи о том, что поляк может в ближайшее время покинуть «сине-белых» из-за ситуации на Украине.

В этом сезоне Себастьян Шиманьски провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых забил шесть мячей и сделал восемь ассистов.