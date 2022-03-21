РФС ужесточит штрафы за оскорбление судей

Руководители РФС планируют в ближайшее время ужесточить наказания и штрафы за оскорбление арбитров.

По информации «Спорт-Экспресса», исполком РФС может со следующего сезона ужесточить штрафы за оскорбления в адрес судей. Если игрок или тренер повторно оскорбят арбитра, то это повлечёт за собой дисквалификацию на восемь матчей и ещё крупный денежный штраф в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, что недавно работу российских арбитров очень жёстко критиковал наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.