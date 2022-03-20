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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чемпионат России уходит на паузу до 1 апреля

20 Марта 2022 • 22:21 Комментировать

Завершились матчи 22-го тура РПЛ и возобновится после паузы на матчи сборных.

Так как сборная России не допущена к участию на чемпионате мира, национальная команда проведет учебно-тренировочные сборы в Новогорске.

Остальные сборные будут участвовать в квалификациях за право участвовать на ЧМ-2022. Так, сборная Польши, с которой должна была сыграть России вышла в финал стыков и сыграет с победителем пары Чехия – Швеция.

Пауза на матчи сборных продлится до 1 апреля.

В турнирной таблице чемпионата России по-прежнему лидирует «Зенит», который после 22 туров набрал 48 очков. Ближайший преследователь «Динамо» имеет в своем активе 43 очка. Замыкает тройку лучших ЦСКА с 42 очками.


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