Пиняев назвал Зиньковского спасателем после победного мяча в ворота «Сочи»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о своем одноклубнике Антоне Зиньковском, который забил решающий гол в победном матче над «Сочи» (3:2).

«Спаситель», — написал Пиняев в своей социальной сети, прикрепив фото с победным голом в исполнении Зиньковского.

Напомним, «Сочи», уступая по ходу матча 0:2 остался в меньшинстве. Команду подвел крайний защитник Сергей Терехов. Однако, играя вдесятером южане смогли отыграться благодаря усилиям Георгия Мелкадзе и Артёма Макарчука. Но, в самом конце матча Антон Зиньковский классным ударом поставил точку в матче.

«Сочи» остался на четвертом месте с 38 очками. «Крылья Советов» набрали 32 очка и поднялись на седьмую строчку.