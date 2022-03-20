Осинькин – о матчах против «Зенита» и «Сочи»: «Очень тяжело было играть против лидеров»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матчах команды против лидеров чемпионата.

«В двух из трех матчей мы играли против лидеров – «Зенит» и «Сочи». Первое и четвертое место. Очень тяжело, конечно, в этих матчах было играть. Они совсем разные. Еще больше отличается матч с «Арсеналом», где мы можем сказать, что мы упустили очки, создали больше моментов, чем соперник», - приводит слова тренера официальный сайт самарцев.

Напомним, «Сочи», уступая по ходу матча 0:2 остался в меньшинстве. Команду подвел крайний защитник Сергей Терехов. Однако, играя вдесятером южане смогли отыграться благодаря усилиям Георгия Мелкадзе и Артёма Макарчука. Но, в самом конце матча Антон Зиньковский классным ударом поставил точку в матче.

«Сочи» остался на четвертом месте с 38 очками. «Крылья Советов» набрали 32 очка и поднялись на седьмую строчку.