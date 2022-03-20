Федотов похвалил «Сочи» после поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не стал критиковать игроков своей команды после обидного поражения в матче 21-го тура от «Крыльев Советов» (2:3).

«Сумбурное и нервное начало было в исполнении нашей команды, но затем парни взяли игру под контроль. Хорошо прессинговали, забирали мяч. Не хватило остроты. Хотели усилить игру заменами, и, как показал дальнейший ход событий, это сработало»,- приводит слова Федотова официальный сайт «Сочи».

Напомним, «Сочи», уступая по ходу матча 0:2 остался в меньшинстве. Команду подвел крайний защитник Сергей Терехов. Однако, играя вдесятером южане смогли отыграться благодаря усилиям Георгия Мелкадзе и Артёма Макарчука. Но, в самом конце матча Антон Зиньковский классным ударом поставил точку в матче.

«Сочи» остался на четвертом месте с 38 очками. «Крылья Советов» набрали 32 очка и поднялись на седьмую строчку.