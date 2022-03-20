Федотов: «За что удалили Терехова?»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов остался доволен игрой своей команды в матче с «Крыльями Советов» (2:3).

«Гол в концовке первого тайма спутал все карты, упустили игрока. Не понимаю, за что удалили Терехова, он первым выпрыгнул. Как получилось, так получилось, красная карточка, пенальти. Благодарность моим игрокам, отыгрались, хотели вырывать победу, мне не в чем упрекнуть команду. У Зиньковского получился прекрасный удар, ничего не поделать.

Мелкадзе? Сегодняшний матч показывает его готовность, он пропустил сборы, сейчас набирает. Всё в его руках, ногах, голове. Нужно работать на тренировках и набирать форму», - сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».