Осинькин: «Сочи» забил качественные голы, тяжёлый матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Сочи» (3:2).

«Удаление повлияло на игру, с одной стороны – соперник раскрылся, а с другой стороны - произошло что-то непонятное, возможно, мы расслабились. «Сочи» забил качественные голы, было бы обидно упустить победу. Хорошо, что мы заработали три очка, матч очень тяжёлый. Всю встречу мы ощущали давление, нам не давали играть в наш футбол, не всё получалось, было много ошибок. Сумбурный матч.

В центре поля у нас пока нет баланса, в организации атакующих действий есть над чем работать, мяч двигается не лучшим образом», - сказал Осинькин во время прямого эфира на канале «Матч Премьер».