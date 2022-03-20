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Зиньковский: «Нереальный матч, мне повезло»

20 Марта 2022 • 18:45 Комментировать
Сочи
2:3
Крылья Советов
окончен

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился эмоциями от победы над «Сочи» (3:2). Россиянин забил победный гол на последних минутах встречи.

«Нереальный матч получился. Вели 2:0, вроде бы всё хорошо, успокоились – это нас чуть не погубило. Повезло, что залетел такой мяч на последних минутах.

Этот удар – везение? Да, левая нога», - сказал Зиньковский во время прямого эфира на канале «Матч Премьер».

25-летний россиянин выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года, а его контракт с самарцами рассчитан до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость Зиньковского по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 2,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Зиньковский
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