Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский шикарным ударом принёс победу «Крыльям Советов» над «Сочи»

20 Марта 2022 • 18:32 Комментировать
Сочи
2:3
Крылья Советов
окончен

В 22-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на своем поле принимал «Крылья Советов».

Самарцы открыли счёт под занавес первого тайма, Зиньковский прорвался по левому флангу и выполнил прострел на Глушенкова, который свой момент реализовал. На 63-й минуте встречи сочинцы остались в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Терехов. На 77-й минуте пенальти заработал Зиньковский, а реализовал его Горшков и удвоил преимущество своей команды. Но хозяева и не собирались сдаваться, через минуту Мелкадзе сократил отставание, а ещё через две Макарчук сравнял счёт. Но додержаться «Сочи» не удалось, победу гостям шикарным ударом принёс всё тот же Зиньковский.

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место в турнирной таблице, а «Сочи» остался на четвёртой строчке.

Сочи 2:3Крылья Советов
  45'Глушенков Максим (0:1)
  78'Горшков Юрий (0:2)
(1:2) Мелкадзе Георгий80'   
(2:2) Макарчук Артём83'   
  90'Зиньковский Антон (2:3)
Джанаев СосланДркушич Ваня   53'  66' (Мелкадзе Георгий (  66'   90') РодригаоЮрганов ИгорьЗаика Кирилл  88' (Маргасов Тимофей (  88') Цаллагов Ибрагим   18'  75' (Макарчук Артём (  75') Ангбан ВикторьенТерехов Сергей   63'   63'Бурмистров Никита   31'  66' (Попов Ивелин (  66') Юсупов Артур  66' (Прохин Данила (  66') Касьерра Матео
Запасные: Жоаозиньо РамосЗаболотный НиколайАдамов Денис
Ломаев ИванБейл Гленн   84'Солдатенков АлександрБарач Матео   54'Горшков ЮрийЕжов Роман  90' (Коваленко Александр (  90') Костанза ФернандоЯкуба Денис   39'  72' (Цыпченко Дмитрий (  72') Зиньковский Антон   68'  90' (Липовой Данил (  90') Сарвели Владислав  66' (Пиняев Сергей (  66') Глушенков Максим  72' (Игнатьев Иван (  72')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийОвсянников БогданСмирнов ДанилаГапонов ИльяБожин Сергей
20 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 0.00 0.00 0.00
окончен Уфа 1:1 Краснодар
окончен Сочи 2:3 Крылья Советов 2.12 3.30 3.65
Идет 19 минута Динамо Москва 0:0 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
20:05 · Россия. Премьер-лига
Федотов похвалил «Сочи» после поражения от «Крыльев Советов»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий рассказал секрет успеха Языджи
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва — «Ростов»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:09 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов – о Слуцком: «Любого другого тренера за подобные результаты уже уволили бы»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «За что удалили Терехова?»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Сочи» забил качественные голы, тяжёлый матч»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Нереальный матч, мне повезло»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский шикарным ударом принёс победу «Крыльям Советов» над «Сочи»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий: «Ноги моей в России больше не будет» 1
18:17 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Этот успех – только начало для Языджи»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Зенит» догнать возможно»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Шаронов готов возглавить «Рубин»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем
17:47 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Березуцкие сказали, что могу забивать только ЦСКА»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Обляков – о победе над «Рубином»: «Поймали уверенность»
Все новости
Рекомендуем