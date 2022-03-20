Зиньковский шикарным ударом принёс победу «Крыльям Советов» над «Сочи»

В 22-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на своем поле принимал «Крылья Советов».

Самарцы открыли счёт под занавес первого тайма, Зиньковский прорвался по левому флангу и выполнил прострел на Глушенкова, который свой момент реализовал. На 63-й минуте встречи сочинцы остались в меньшинстве, вторую жёлтую карточку получил Терехов. На 77-й минуте пенальти заработал Зиньковский, а реализовал его Горшков и удвоил преимущество своей команды. Но хозяева и не собирались сдаваться, через минуту Мелкадзе сократил отставание, а ещё через две Макарчук сравнял счёт. Но додержаться «Сочи» не удалось, победу гостям шикарным ударом принёс всё тот же Зиньковский.

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место в турнирной таблице, а «Сочи» остался на четвёртой строчке.