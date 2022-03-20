«Сочи» в меньшинстве отыгрался с 0:2, но Зиньковский, окрылённый вызовом в сборную, принёс победу «Крыльям»

«Сочи» и «Крылья Советов» сыграли на юге России в рамках 22-го тура чемпионата России.

На стадионе «Фишт» под бдительным судейством Артёма Любимова сошлись «Сочи» и самарские «Крылья Советов», в прошлом туре остановившие действующего чемпиона. Ещё добавляла гостям положительных эмоций радость атакующих полузащитников Самары. Антон Зиньковский и Владислав Сарвели получили вызов на мартовский сбор первой сборной России. И пусть серьёзных матчей провести не получится, но «признание» получено.

Все самарские проспекты появились на поле и в Сочи. Зиньковский, Глушенков и Сарвели составили атакующее трио, юный Сергей Пиняев по традиции остался на скамейке запасных. И «Крылья Советов» не стали отходить на свою половину поля. Прощупали почву в дебюте матча и решили сыграть первым номером. А «Сочи» напротив, согласился сыграть от обороны, добровольно опустившись к своим воротам.

Главный форвард хозяев Кассьерра впервые попал в объектив телекамер минуте к двадцатой, когда побежал прессинговать Ломаева. Но ничего у него не вышло и вновь развернулась позиционная атака «Крыльев». Самарцы смело шли вперёд, однако и тут всё не так гладко. Кроме интересных подходов ничего не было. Ровно до 45-й минуты, когда первый же толковый прорыв Зиньковского закончился голом.

Окрылённый от вызова в сборную России Антон пролетел по левому флангу, обыграл Заику, вошёл в штрафную площадь и удобно прострелил на Глушенкова, которому осталось только пробить по пустому створу – 0:1. Во втором тайме «Сочи», конечно же, перехватил инициативу, но атакующая группа себя никак не проявляла. Терехов вместо полезных проходов только проигрывал борьбу, получив жёлтую карточку. Совсем не давали развернуться и Юсупову.

Грубая игра Терехова в итоге сказала решающее слово. Сергей заехал локтем по лицу сопернику и получил вторую жёлтую карточку и следом красную, отправившись сразу в подтрибунное помещение. Федотов тут же произвёл тройную замену, выпустив Мелкадзе, Попова и Прохина, но в меньшинстве свежим футболистам было сложно что-то изменить. Хотя в концовке матча произошёл огненный обмен голами.

Сначала Зиньковский укрепился в статусе главного героя матча, после сольного прохода заработав пенальти. А Юрий Горшков мощным ударом под перекладину 11-метровый реализовал. В ответной атаке «Сочи» сверкнул Георгий Мелкадзе, в касание замкнувший прострел Попова. Хотя тут стоит отметить Заику и Ивелина, сделавших основную работу за форварда. А спустя ещё две минуты Попов вырезал идеальный пас «шведой» и Артём Макарчук замкнул этот кросс, записав на свой счёт дебютный гол.

Но не случилось героического камбэка «Сочи». Антон Зиньковский добавил в актив сегодняшним действиям шикарный удар с линии штрафной площади точно в «девятку» - 2:3. Огненная концовка воскресным вечером случилась в Сочи, но хозяева остались без набранных очков.