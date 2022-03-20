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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» в меньшинстве отыгрался с 0:2, но Зиньковский, окрылённый вызовом в сборную, принёс победу «Крыльям»

20 Марта 2022 • 18:29 Комментировать
Сочи
2:3
Крылья Советов
окончен

«Сочи» и «Крылья Советов» сыграли на юге России в рамках 22-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Сочи 2:3Крылья Советов
  45'Глушенков Максим (0:1)
  78'Горшков Юрий (0:2)
(1:2) Мелкадзе Георгий80'   
(2:2) Макарчук Артём83'   
  90'Зиньковский Антон (2:3)
Джанаев СосланДркушич Ваня   53'  66' (Мелкадзе Георгий (  66'   90') РодригаоЮрганов ИгорьЗаика Кирилл  88' (Маргасов Тимофей (  88') Цаллагов Ибрагим   18'  75' (Макарчук Артём (  75') Ангбан ВикторьенТерехов Сергей   63'   63'Бурмистров Никита   31'  66' (Попов Ивелин (  66') Юсупов Артур  66' (Прохин Данила (  66') Касьерра Матео
Запасные: Жоаозиньо РамосЗаболотный НиколайАдамов Денис
Ломаев ИванБейл Гленн   84'Солдатенков АлександрБарач Матео   54'Горшков ЮрийЕжов Роман  90' (Коваленко Александр (  90') Костанза ФернандоЯкуба Денис   39'  72' (Цыпченко Дмитрий (  72') Зиньковский Антон   68'  90' (Липовой Данил (  90') Сарвели Владислав  66' (Пиняев Сергей (  66') Глушенков Максим  72' (Игнатьев Иван (  72')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийОвсянников БогданСмирнов ДанилаГапонов ИльяБожин Сергей
20 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

На стадионе «Фишт» под бдительным судейством Артёма Любимова сошлись «Сочи» и самарские «Крылья Советов», в прошлом туре остановившие действующего чемпиона. Ещё добавляла гостям положительных эмоций радость атакующих полузащитников Самары. Антон Зиньковский и Владислав Сарвели получили вызов на мартовский сбор первой сборной России. И пусть серьёзных матчей провести не получится, но «признание» получено.

Все самарские проспекты появились на поле и в Сочи. Зиньковский, Глушенков и Сарвели составили атакующее трио, юный Сергей Пиняев по традиции остался на скамейке запасных. И «Крылья Советов» не стали отходить на свою половину поля. Прощупали почву в дебюте матча и решили сыграть первым номером. А «Сочи» напротив, согласился сыграть от обороны, добровольно опустившись к своим воротам.

Главный форвард хозяев Кассьерра впервые попал в объектив телекамер минуте к двадцатой, когда побежал прессинговать Ломаева. Но ничего у него не вышло и вновь развернулась позиционная атака «Крыльев». Самарцы смело шли вперёд, однако и тут всё не так гладко. Кроме интересных подходов ничего не было. Ровно до 45-й минуты, когда первый же толковый прорыв Зиньковского закончился голом.

Окрылённый от вызова в сборную России Антон пролетел по левому флангу, обыграл Заику, вошёл в штрафную площадь и удобно прострелил на Глушенкова, которому осталось только пробить по пустому створу – 0:1. Во втором тайме «Сочи», конечно же, перехватил инициативу, но атакующая группа себя никак не проявляла. Терехов вместо полезных проходов только проигрывал борьбу, получив жёлтую карточку. Совсем не давали развернуться и Юсупову.

Грубая игра Терехова в итоге сказала решающее слово. Сергей заехал локтем по лицу сопернику и получил вторую жёлтую карточку и следом красную, отправившись сразу в подтрибунное помещение. Федотов тут же произвёл тройную замену, выпустив Мелкадзе, Попова и Прохина, но в меньшинстве свежим футболистам было сложно что-то изменить. Хотя в концовке матча произошёл огненный обмен голами.

Сначала Зиньковский укрепился в статусе главного героя матча, после сольного прохода заработав пенальти. А Юрий Горшков мощным ударом под перекладину 11-метровый реализовал. В ответной атаке «Сочи» сверкнул Георгий Мелкадзе, в касание замкнувший прострел Попова. Хотя тут стоит отметить Заику и Ивелина, сделавших основную работу за форварда. А спустя ещё две минуты Попов вырезал идеальный пас «шведой» и Артём Макарчук замкнул этот кросс, записав на свой счёт дебютный гол.

Но не случилось героического камбэка «Сочи». Антон Зиньковский добавил в актив сегодняшним действиям шикарный удар с линии штрафной площади точно в «девятку» - 2:3. Огненная концовка воскресным вечером случилась в Сочи, но хозяева остались без набранных очков.

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Крылья Советов Сочи
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