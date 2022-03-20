Ракицкий: «Ноги моей в России больше не будет»

Украинский нападающий Евгений Селезнёв заявил, что его соотечественник Ярослав Ракицкий, выступавший ранее за «Зенит», больше не вернётся в Россию.

«Ярик — чистый патриот. Он сразу сказал: «Больше моей ноги там не будет», - цитирует Селезнёва FanDay.

Напомним, что 32-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в январе 2019 года, за что получил шквал критики в свой адрес. За три года Ярослав сыграл 108 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил семь голов и отдал одиннадцать голевых передач. В составе «Зенита» Ракицкий трижды выигрывал чемпионат России, один раз становился обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России.