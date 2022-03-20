Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов отобрал победу у «Краснодара» и укрепился в статусе лучшего бомбардира РПЛ

20 Марта 2022 • 15:58 Комментировать
Уфа
1:1
Краснодар
окончен

«Краснодар» и «Уфа» сыграли в рамках 22-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Уфа 1:1Краснодар
  45'Ионов Алексей (0:1)
(1:1) Агаларов Гамид84'   
Беленов АлександрПлиев КонстантинНикитин АлексейБотака-Иобома Эрвинг   38'  61' (Касинтура Эгаш (  61') Кротов ВячеславФищенко Руслан   73'  77' (Емельянов Данила (  77') Мрзляк Филип  60' (Урунов Остон (  60') Йокич БоянТьягу Родригеш  70' (Иванов Олег (  70') Dilan Ortiz   58'Агаларов Гамид
Запасные: Сухов АлександрМилетич НеманьяЧичкан АнтонКамилов ВладиславГолубев АртёмСаплинов Александр
Сафонов МатвейПетров СергейМартынович АлександрСорокин ЕгорЧернов ЕвгенийКривцов НикитаЧерников Александр   75'Газинский Юрий  76' (Манелов Ираклий (  76') Ионов АлексейИльин ВладимирСперцян Эдуард
Запасные: Самко ВладиславБородин Сергей АлексеевичЯкимов ВячеславАгкацев СтаниславПивоваров ДмитрийРейхмен БогданГородов ЕвгенийПопов Омар
20 марта. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

«Краснодар» обыграл «Спартак» в прошлом туре, но приехал в «Уфу» совсем не фаворитом. Удивительным образом молодёжь Сторожука умудрялась побеждать при всех финансовых проблемах, но когда-то эта серия должна была закончиться. Особенно жаждала её оборвать «Уфа», тоскующая без побед с октября прошлого года. Команда Алексея Стукалова совсем забуксовала, а ведь нужно выбираться из зоны вылета, который, правда, могут и отменить.

Интересно, что хозяева поля не стали забирать инициативу. Уфимцы особо не претендовали на владение мячом, рассчитывая на быстрые ноги Гамида Агаларова, дежурившего в центре поля. «Краснодар» играл, как и любит – во владение, с долгим перепасом на чужой половине поля. Но что-то не получались такие наступления у гостей. Первый тайм смотрелся совсем грустно и тёк в логичным 0:0 по итогу, но тут «Краснодар» взорвался.

И ведь 45 минут ничего не получалось у «быков» в позиционном наступлении, как на первой компенсированной минуте Газинский отобрал мяч в центре поля и развернул контрнаступление. Кривцов догнал мяч на правом фланге и своевременно прострелил, так что Ионову осталось лишь не промахнуться оп пустым воротам – 0:1. Этот гол чуть оголил нерв игры. В первую очередь забегала «Уфа», которая совсем не хотела проигрывать такому «Краснодару».

Шикарный момент «Уфа» создала в середине второго тайма. Йокич перекинул мяч через себя на Агаларова, Гамид отдал поперёк поля на Ортиса, который смаччно в перекладину. Мяч отскочил к Мрзляку и тот добивал по науке, метя в угол, но Матфей Сафонов блеснул, отбив мяч в сторону. «Уфа» продолжила нагнетать, моментов много не создавала, но давление чувствовалось и сказалось оно в самой концовке.

Емельянов получил по ногам от Сперцяна, Павел Шадыханов сбегал посмотреть повтор эпизод и вернулся с неутешительным для гостей вердиктом – пенальти. Гамид Агаларов мощно пробил с 11-метровой отметки, Сафонов прыгнул в тот же угол, но спасти не сумел. В итоге, довольно закономерная ничья 1:1 в Уфе. «Краснодар» впервые потерял очки в этом году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 1.71 3.65 5.40
окончен Уфа 1:1 Краснодар 2.43 3.35 3.05
Идет 45 минута Сочи 0:1 Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
20.03  20:00 Динамо Москва ... Ростов 1.69 3.85 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
17:30 · Россия. Премьер-лига
Обляков – о победе над «Рубином»: «Поймали уверенность»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Рубина» прокомментировал 1:6 от ЦСКА
17:11 · Россия. Премьер-лига
Валентин Иванов: «Легионеры ЦСКА говорят, что никуда не уйдут»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Созин считает, что после разгромного поражения Слуцкий покинет пост главного тренера «Рубина»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий останется в «Рубине»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий поддержал Слуцкого после разгрома «Рубина»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Гбамен признан лучшим игроком матча против «Рубина»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Леонид Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6» 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина» отказался отвечать на вопрос об отставке Слуцкого
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агаларов забил 14-й гол в РПЛ и закрепился на первом месте в списке бомбардиров
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» — «Крылья Советов»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:58 · Россия. Премьер-лига
Агаларов отобрал победу у «Краснодара» и укрепился в статусе лучшего бомбардира РПЛ
15:52 · Россия. Премьер-лига
Языджи стал лучшим бомбардиром ЦСКА, сыграв четыре матча
15:45 · Россия. Премьер-лига
Языджи установил уникальный рекорд в чемпионате России
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса сообщил, что футболист отсутствует в заявке на матч c «Рубином» из-за мышечной травмы
Все новости
Рекомендуем