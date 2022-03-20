Агаларов отобрал победу у «Краснодара» и укрепился в статусе лучшего бомбардира РПЛ

«Краснодар» и «Уфа» сыграли в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Краснодар» обыграл «Спартак» в прошлом туре, но приехал в «Уфу» совсем не фаворитом. Удивительным образом молодёжь Сторожука умудрялась побеждать при всех финансовых проблемах, но когда-то эта серия должна была закончиться. Особенно жаждала её оборвать «Уфа», тоскующая без побед с октября прошлого года. Команда Алексея Стукалова совсем забуксовала, а ведь нужно выбираться из зоны вылета, который, правда, могут и отменить.

Интересно, что хозяева поля не стали забирать инициативу. Уфимцы особо не претендовали на владение мячом, рассчитывая на быстрые ноги Гамида Агаларова, дежурившего в центре поля. «Краснодар» играл, как и любит – во владение, с долгим перепасом на чужой половине поля. Но что-то не получались такие наступления у гостей. Первый тайм смотрелся совсем грустно и тёк в логичным 0:0 по итогу, но тут «Краснодар» взорвался.

И ведь 45 минут ничего не получалось у «быков» в позиционном наступлении, как на первой компенсированной минуте Газинский отобрал мяч в центре поля и развернул контрнаступление. Кривцов догнал мяч на правом фланге и своевременно прострелил, так что Ионову осталось лишь не промахнуться оп пустым воротам – 0:1. Этот гол чуть оголил нерв игры. В первую очередь забегала «Уфа», которая совсем не хотела проигрывать такому «Краснодару».

Шикарный момент «Уфа» создала в середине второго тайма. Йокич перекинул мяч через себя на Агаларова, Гамид отдал поперёк поля на Ортиса, который смаччно в перекладину. Мяч отскочил к Мрзляку и тот добивал по науке, метя в угол, но Матфей Сафонов блеснул, отбив мяч в сторону. «Уфа» продолжила нагнетать, моментов много не создавала, но давление чувствовалось и сказалось оно в самой концовке.

Емельянов получил по ногам от Сперцяна, Павел Шадыханов сбегал посмотреть повтор эпизод и вернулся с неутешительным для гостей вердиктом – пенальти. Гамид Агаларов мощно пробил с 11-метровой отметки, Сафонов прыгнул в тот же угол, но спасти не сумел. В итоге, довольно закономерная ничья 1:1 в Уфе. «Краснодар» впервые потерял очки в этом году.