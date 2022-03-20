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Евсеев рассказал, для кого нужен Fan ID

20 Марта 2022 • 14:49 Комментировать

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев считает, что система Fan ID создала для упрощения работы полиции.

В интервью YouTube-каналу «Невиданный футбол» Евсеев заявил, что Fan ID не нужен соперникам. Паспорт болельщика придуман для того, чтобы проверять тех, кто пришел на стадион. По мнению специалиста, это сделано для упрощения работы полиции.

Зимой 2021 года Госдума приняла закон о введении Fan ID. Вступает в силу новый закон о фанатах с 1 июня 2022 года. Сообщается, что электронный паспорт болельщика можно будет оформить на портале Госуслуг.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вадим Евсеев РПЛ fan id
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