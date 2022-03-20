Коммунист Малинкович предложил привлечь команды из ДНР и ЛНР к чемпионату России

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович поделился мыслями о создании объединенного футбольного чемпионата с Беларусью. Его слова передает Sport24.

По мнению Малинковича, это будет правильное решение, которое нужно принять.

«Я вообще считаю, что скоро будет создано новое объедение, где будут доминировать страны с большим населением и адекватным взглядом на жизнь, которые заключается в том, что спорт вне политики», - сказал Малинкович.

Он отметил, что в объединенный чемпионат нужно будет пригласить команды с территорий ДНР и ЛНР.

Политик добавил, что будет логично, если в этот чемпионат войдут и команды из Украины.