Круговой: «Для меня это честь — сыграть пятьдесят матчей за «Зенит»

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после пятидесятого матча, который он провел в составе команды. «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 3:0.

«Для меня это честь - сыграть пятьдесят матчей за «Зенит», - сказал Данил Круговой в разговоре с клубной пресс-службой.

Футболист выразил надежду на то, что вместе с командой ему удастся выиграть еще много трофеев. Защитник добавил, что он будет стараться из игры в игру приносить пользу клубу и показывать лучший футбол.

Напомним, что в питерский «Зенит» Данил Круговой перешел из «Уфы» в 2019 году.