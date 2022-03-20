Ловчев — о травме защитника «Спартака» : «Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал травму защитника «Спартака» Айртона, полученную в матче 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Конечно, эпизод с Гоцуком — это удаление. Я хотел бы, чтобы на месте Айртона был судья Иванов. Чтобы ему сломали ноги», — заявил Ловчев.

Напомним, в концовке первого тайма произошло жёсткое столкновение между защитником нижегородцев Кириллом Гоцуком и футболистом «Спартака» Айртоном — в результате чего бразилец покинул поле на носилках. Обслуживал встречу арбитр Сергей Иванов, который не стал показывать футболисту хозяев красную карточку.

Сам матч завершился вничью (1:1). Красно-белые продолжают оставаться на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.